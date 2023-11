Nul porta i dervisci rotanti a Milano

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – Il collettivo Nullo spettacolo dei. I, che si esibiranno il primo dicembre prossimo al Q club a NoLo, il quartiere multietnico del capoluogo lombardo, appartengono al sacro Mevlevi, uno dei più antichi ordini del mondo. Non si tratta solo di performer, ma di veri e propri mistici. Per prepararsi devono affrontare diverse prove, a cominciare dai 1.001 giorni di ritiro e addestramento del corpo e della mente. Alla danza deiseguiranno dei momenti di commistione tra musica sacra e musica elettronica, la tradizione incontrerà l'avanguardia. Questa seconda parte della serata è curata da Turbolenta, dj di origine Marocco-algerina, specialista nel mixare l'elettronica e i canti popolari berberi.