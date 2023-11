Non mi infantilizzi! Mi faccia finire! | Bocchino stana la femminista e lei sbrocca | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) Tiene ancora banco l'assalto alla sede Pro Vita e Famiglia durante il corteodi domenica. E tiene banco anche a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, dove nella puntata di lunedì 27 novembre si confrontano in modo acceso Italoe Carlotta Vagnoli, scrittrice e attivista. Ad aprire le danze, imbeccata dalla Gruber, è la Vagnoli: "Giorgia Meloni è stata molto dura nell'attacco alla sede dell'associazione Pro Vita, e ha ricordato come l'assalto alla sede della Cgil fu condannato da tutti mentre questo assalto no. Cosa è successo? Come sta la questione?", chiede la conduttrice. "Sicuramente la violenza va condannata, questo è fuori da ogni dubbio - premette la Vagnoli -. Parliamo di un atto di vandalismo e un attacco di matrice fascista, quello alla Cgil. Ma proprio perché come dice ...