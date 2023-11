‘Non fu mai impallato’ | il significato dello strano epitaffio sulla tomba di Vittorio Gassman

Leggi su funweek

(Di martedì 28 novembre 2023)è stato uno fra i più grandi attori italiani. Morto a 77 anni, il 29 giugno del 2000, l’artista genovese di nascita ma romano d’adizione, riposa nel famoso cimitero del Verano, nei pressi del quartiere San Lorenzo. Unasemplice e una scritta: “Non fu mai impallato!” Ma qual è ildi questa singolare frase e perché è stata impressa? Non fu mai impallato: un desiderio dell’attore Il luogo in cui sono conservate le ceneri di, interprete di film di successo, è meta di molti fan che l’hanno apprezzato in vita o che hanno imparato a conoscerlo dopo la sua scomparsa. L’avventore che si trova davanti alla sua lapide, non può che restare colpito dall’che campeggia accanto ...