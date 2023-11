“Non basta solo Ruggeri” | l’Atalanta e Gasperini chiedono di più agli esterni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 novembre 2023) Bergamo. Matteoe poco altro. Si potrebbe riassumere così il primo trimestre 2023/24 deglidel. Quello dei “quinti” è un reparto particolarmente discusso già dall’estate, quando si andava alla ricerca di rinforzi che per ora non si sono rivelati tali, almeno nelle prime 17 uscite annuali, indicativamente un terzo di stagione. Oltre al classe 2002, in effetti, sia in termini statistici che di continuità di rendimento, si è visto decisamente poco. Il mancino di Zogno ha mantenuto un’importante continuità ad alto livello in entrambe le fasi del gioco e il suo impatto nel secondo tempo contro il Napoli è stata l’ennesima testimonianza dell sua importanza nel sistema di. Per quanto Mitchel Bakker stia iniziando a sentirsi un po’ più a suo agio, la differenza tra i due mancini è ancora ...