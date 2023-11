No! Questo non è un brevetto del virus della Covid-19

Leggi su open.online

(Di martedì 28 novembre 2023) Pensavamo di non rileggerli più. Invece tornano anche le condivisioni Facebook riguardanti dei brevetti di vaccino, che dimostrerebbero l’esistenza di un complotto del Coronasegretamente noto fin dal 2018, ovvero due anni prima che si manifestasse il primo focolaio di Wuhan. Di questi presunti complotti, basati sull’ignoranza dell’esistenza dei Coronacomuni umani e di quelli che possono colpire altri animali, avevamo già trattato in passato (per esempio qui e qui). Più recentemente i teorici delingegnerizzato si sono basati su brevetti di singole sequenze genetiche (potete approfondire qui e qui), ignorando che in realtà possono manifestarsi casualmente in natura. Per chi ha fretta: Viene diffuso un altrosu un vaccino contro un Coronache colpisce il ...