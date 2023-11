“No a Emis Killa e Gue Pequeno a Capodanno | inneggiano alla violenza” | il sindaco leghista di Ladispoli stanzia 345 mila euro | scoppia la polemica

Capodanno con Emis Killa a Ladispoli, è polemica. Il sindaco: "Mentalità da paesello"

Polemica a Ladispoli per la scelta dell'amministrazione comunale di far esibire in piazza, per il concerto di Capodanno, il rapper. Dopo gli attacchi arrivati dal gruppo consiliare Pd e dal circolo che hanno contestato, nei giorni scorsi, la scelta dell'artista per alcuni brani "contestati per la violenza di genere" e ...

Capodanno a Ladispoli con Emis Killa, è polemica: «Inneggia alla violenza sulla donne». Il rapper: «Non replico». Poi risponde su Instagram: «Chiedete alle mie amiche» Corriere Roma

Emis Killa e Guè Pequeno, bufera sul concerto di Capodanno a Ladispoli, cittadini: «Non diamo soldi a rapper c ilmessaggero.it

Spettacolo Capodanno con Emis Killa: è polemica a Ladispoli

La partecipazione di Emis Killa al concerto di Capodanno a Ladispoli ha sollevato un polverone. Sono diverse le voci che chiedono la destituzione del rapper, giudicato colpevole di inneggiare nei suoi ...

Contro il Capodanno a Ladispoli con Emis Killa, la canzone su stalking e femminicidio: bufera sul sindaco FdI

Bufera sui testi di Emis Killa, considerati inni al femminicidio: a Ladispoli è polemica sull'invito al concerto di Capodanno ...