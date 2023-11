Nichi Vendola | ci mancava il ritorno del cattocomunista in politica

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023)torna in. Dal Canada, dove vive da quando ha comprato un bambino con il suo compagno. Che la maternità surrogata l'ha ottenuta con un contratto l'ha detto lui stesso, senza riuscire a quantificare l'importo: «Il ristoro di un anno di lavoro mancato per Sharline (la mamma rinunciataria, ndr), poi molto, in Usa, pesano le spese sanitarie e la clinica. Abbiamo pagato molte cose, mai fatto un conto definitivo». Ora rientra in Italia per fare il presidente di Sinistra Italiana. Ruolo che gli ha offertoil segretario Nicola Fratoianni, legato all'ex presidente dai tempi di Rifondazione Comunista, quando il pisano fu mandato a Bari come segretario regionale, e da lì lanciò la candidatura diper la regione. Era il 2005., diminutivo da Nicola che gli venne dato dai genitori ...