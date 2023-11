Nextalia | fondo Nco firma con gruppo Psc e chiude raccolta a oltre 330 mln

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 novembre 2023) Il consiglio di amministrazione di, la società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri insieme a primari investitori istituzionali italiani (Intesa Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, Coldiretti, Confindustria e Micheli Associati), rende noto di aver approvato il secondo e final closing delCredit Opportunities”,alternativo di tipo chiuso riservato ad investitori professionali focalizzato su opportunità di investimento single name in situazioni distressed. A soli otto mesi dall’avvio della, ilNCO annuncia il secondo e final closing, ampliando il parterre dei propri investitori, quasi esclusivamente italiani e in gran parte coincidenti con quelli che hanno già investito nel precedente, a conferma ...