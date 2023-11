Next Gen Finals 2023 | Flavio Cobolli batte Stricker e raggiunge Fils in testa al gruppo verde

(Di martedì 28 novembre 2023) Esordio vincente peralleGen. A Jeddah, in Arabia Saudita, l’azzurro classe 2002 gioca un ottimo match contro lo svizzero Domince vince per 4-2 3-4 4-1 4-2 in un’ora e 42 minuti di gioco. Grazie a questo successo,il francese Arthurinal. Pronti, via eha subito la possibilità di strappare il servizio al suo avversario nel secondo game.però non ci sta e con un super dritto a sventaglio si salva nel deciding point, salendo sull’1-1. Poco più tardi si ricrea la stessa situazione nel quarto game, ma anche stavolta l’italiano riesce a evitare il break al ...

Lucchese-Juve Next Gen, giornata speciale. Rientra Stramaccioni, da quanto non giocava

Alla lettura delle formazioni di Lucchese-Juventus Next Gen, ottavo di finale di Coppa Italia Serie C, c'è già una notizia speciale: Diego Stramaccioni torna in campo dopo 261 giorni. Il difensore, ...

