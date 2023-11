Next Gen Atp Finals 2023 | grande affermazione di Cobolli all’esordio | batte in quattro set Stricker

(Di martedì 28 novembre 2023) Partono allaleGen ATPdi Jeddah per Flavio, che sovverte il pronostico e supera Dominicinset. Un match in cui l’azzurro ha incontrato spesso e volentieri difficoltà al servizio, ma si è dimostrato semplicemente perfetto nei momenti determinati della contesa. Formidabile sui ‘deciding point’ il classe ’02 romano, che ha annullato 11 palle break su 12 concesse all’avversario n°94 del ranking mondiale. Vittoria, con lo score complessivo di 4-2 3-4(7) 4-1 4-2, per l’azzurro, che raggiunge Arthur Fils in testa alla classifica del girone. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE MONTEPREMI LA CRONACA –parte con qualche difficoltà al servizio, costretto al deciding point nei suoi ...

LIVE – Cobolli-Stricker 4-2 3-4 2-0 - Next Gen Atp Finals 2023 : RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Cobolli-Stricker 4-2 3-4 4-1 0-0 - Next Gen Atp Finals 2023 : RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Cobolli-Stricker 4-2 3-4 4-1 2-1 - Next Gen Atp Finals 2023 : RISULTATO in DIRETTA

Sinner ma non solo: il tennis italiano punta già su 2 eredi di Jannik

Flavio Cobolli e Luca Nardi sulle orme di Jannik Sinner alleATP Finals E poi ci sono i giovani che sognano di seguire le orme di Sinner o comunque dei migliori tennisti italiani. Il nostro ...

Juventus Next Gen, Stramaccioni torna in campo dopo 261 giorni

Fuori per infortunio dal mese di marzo, Diego Stramaccioni è tornato in campo oggi con la maglia della Juventus Next Gen nella sfida in corso contro la Lucchese, valida per gli ottavi di Coppa Italia ...

Alessandro Petrone: “Inseriremo una persona nel team di Arnaldi. Le Next Gen fondamentali per la sua crescita”

Sono giorni di gloria per gli azzurri della Coppa Davis: dopo il successo è il momento del meritato riposo, e ovviamente anche di raccontare quanto accaduto a Malaga. Questo vale anche per i coach deg ...