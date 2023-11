Nessuna proroga al prezzo calmierato nella bolletta di luce e gas

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 novembre 2023) A pochi giorni dall'approvazione definitiva in Parlamento del decreto varato nello scorso mese di settembre, il Consiglio dei ministri vara un nuovo dl Energia. Avanti sulle rinnovabili e sulla decarbonizzazione delle aziende gasivore ed energivore. Avanti sull'approvvigionamento, con la norma che sblocca i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle. Non c'e ladel mercato tutelato, ma non è una novita: il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, lo aveva anticipato la scorsa settimana, parlando di uno spacchettamento degli utenti, in modo da tutelare i fragili. Il titolare del dicastero di via Cristoforo Colombo rivendica però lo sforzo fatto per un decreto che definisce «molto variegato», con una serie di misure riconducibili a «una solida e pragmatica visione energetica». Si liberano, scandisce, «le grandi potenzialità ...