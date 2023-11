Nba | i risultati | Sixers a valanga sui Lakers Vittorie per Gallinari e Fontecchio

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Una notte Nba targata Philadelphia 76ers. Itravolgono ie lo fanno con il punteggio di 138-94. Una punizione pesantissima in un match praticamente mai in equilibrio, con il primo quarto chiuso sul +15. Devastante Joel Embiid, che tira 9/15 dal campo e mette a referto 30 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Il miglior realizzatore però è Tyrese Maxey che si spinge fino a quota 31, impreziosendo la sua prestazione con 8 assist. Con un 25% dall’arco e soli 6 rimbalzi offensivi, ainon basta la doppia doppia di Anthony Davis (17 punti e 11 rimbalzi) per rendere meno duro lo svantaggio in una gara difficilissima per LeBron (18 punti) e compagni. Vincono Daniloe Simone. I Washington Wizards fanno festa grazie al 126-107 sul parquet dei Detroit Pistons. Kyle Kuzma va ...