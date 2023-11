NBA | i risultati della notte 27 novembre | Gallinari e Fontecchio protagonisti nelle vittorie di Washington e Utah

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) È proseguita questala stagione 2023-2024 di NBA. Dalle 1:00 italiane in poi si sono disputati cinque incontri di regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Dopo due quarti equilibrati,accelera nel secondo tempo sul campo di Detroit e si impone con un netto 126-107, conquistando finalmente la terza vittoria stagionale dopo nove ko di fila. Fondamentali per i Wizards i 32 punti, 12 rimbalzi e 8 assist di uno scatenato Kyle Kuzma e i 16 a testa di Deni Avdija e un ottimo Danilo(autore anche di 2 rimbalzi e 2 assist in 19 minuti di gioco) in uscita dalla panchina. Ininfluenti invece per i Pistons, alla loro 15ma sconfitta consecutiva, i 26 punti, 7 assist e 5 rimbalzi di Cade Cunningham, i 16 di Ausar ...