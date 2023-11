NBA | dodici sconfitte consecutive | San Antonio Spurs in caduta libera

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Dopo aver iniziato la stagione 3-2, con la doppia vittoria consecutiva contro i Phoenix Suns di Kevin Durant, che aveva fatto ben sperare per una stagione di belle prospettive, i Sanhanno avuto una ‘debacle’ inaspettata, incassando da quel momento in poi 12(l’ultima questa notte contro i Denver Nuggets all’AT&T Center col punteggio di 120-132). Grossi problemi sia in attacco che in difesa, imbarcate continue ed un Wembanyama con prestazioni altalenanti, percentuali dal campo da rivedere e l’aspettativa di un impatto generale differente, relegano i ragazzi di Gregg Popovich all’ultimo posto ad Ovest a pari merito coi Grizzlies (3-14). Peggio di quest’ultime, nella Lega, Detroit Pistons, in striscia aperta di 13di fila, e Washington Wizards, che ...