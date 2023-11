NBA | Devin Booker decisivo | Suns in netta risalita nella Western Conference

(Di martedì 28 novembre 2023) Dopo un inizio di stagione balbettante, complici le assenze di Bradley Beal e, i Phoenixhanno inato una serie di vittorie di fila che hanno proiettato la franchigia dell’Arizona ai vertici della. Nonostante un Beal ancora indisponibile, la chiave di volta sembra esser stata proprio il ritorno in campo di. Dal rientro del numero 1, con o senza Durant, la squadra è in striscia da sette partite consecutive. Il record generale con lui un stagione è 8-1, senza di lui 3-5. Sta viaggiando a: 29.4 punti, 8.9 assist, 5.4 rimbalzi, 49.7% al tiro, 43.5% da tre, 62.8% TS%, +15.3 Net Rating, +10.9 plus minus, tutte le voci statistiche sono suoi record di carriera fino ad ora. La scorsa notte, con iorfani di ...

Dopo aver sprecato un vantaggio di 26 punti contro i Bucks domenica sera, i Blazers avrebbero potuto ripetersi a Indianapolis. Invece accanto ad Ayton e ad un grande Jerami Grant, ...

