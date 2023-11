Nazionale | Gravina | “Vogliamo fare uno stage azzurro tra gennaio e febbraio”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Luciano Spalletti “ha dato un valore aggiunto in un momento molto difficile e complicatissimo. È riuscito ad ottenere un risultato importantissimo, adesso come lui stesso ha dichiarato viene il bello”. Queste le dichiarazioni del presidente della Figc, Gabrielenel corso del convegno ‘Sport Industry Talk – Innovazione e nuove prospettive’ organizzato dal Corriere della Sera. “Ci siamo confrontati, ha voglia di lavorare ancora di più, lo sta facendo ogni settimana visitando tutte le società di Serie A – ha proseguito – Mi auguro ci possa essere d’accordo con la Lega di A la possibilità diunoun lunedì tracon i ragazzi per preparare al meglio la fase finale” di Euro 2024. Poi sul tema delle riforme,ha aggiunto: “È evidente che avere 100 ...