Naufragio Cutro | Palazzo Chigi e Viminale parte civile in procedimento penale

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) –nelsuldi, una decisione che "è stata presa in considerazione della estrema gravità dei fatti, che hanno visto la morte di almeno 94 migranti e un elevato numero di dispersi". "Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha dato disposizioni all'Avvocatura generale dello Stato affinché si costituisca come, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, nelconseguente alavvenuto il 26 febbraio del 2023 a poca distanza della costa di ...