Natale Aisla per la ricerca sulla Sla | venduti 8mila cioccolatini in 100 ore

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – Il ‘Buon Gusto della’ è il nome delsolidale di(Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) che, ad appena 100 ore dall'avvio, registra ben 8.000Piemonte giànei prestigiosi Store Galbusera Tre Marie della Lombardia. Giovedì 23 novembre, nello store di Milano in Piazza San Babila, le cifre dell’apertura della campagna solidale sono state: speranza, emozione e generosità. Da oggi e per un intero mese, con un delizioso cioccolatino ognuno potrà contribuire allasclerosi laterale amiotrofica. Quest'occasione straordinaria rappresenta per tutti – si legge in una nota di– un modo unico e gustoso per contribuire alla causa, assaporando uno dei 50.000 ...