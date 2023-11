Natale a Ceppaloni | cambio di programma Cataudo | “Pronto un nuovo calendario di eventi”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo ricevuto comunicazione dalla ditta che sta eseguendo i lavori al castello che, a causa dei ritardi nella consegna dei materiali ed il maltempo, non riusciranno a terminare i lavori come da crono. Siamo costretti, quindi, ad annullare l’evento ‘Il Castello Incantato di Babbo”. Così in una nota per la stampa il Sindaco di, Claudio. “Volevo ringraziare la Pro Loco ‘Samnium’ di Benevento – aggiunge il Primo cittadino – per averci sostenuto e per aver creduto quanto noi per quello che doveva essere l’evento di rilancio per il castello e per un’intera comunità che era già entusiasta di ospitare la manifestazione e quanti sarebbero accorsi in quei giorni nella nostra. Voglio ringraziare anche le tante persone che ci hanno dato una ...