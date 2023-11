Nardi ko in 5 set con Fils | guarda gli highlights

(Di martedì 28 novembre 2023) Esordio amaro per Lucaalle Next Gen Finals di Gedda. L'azzurro n.115 Atp, che ha affrontato il numero 36 del mondo e astro nascente del tennis mondiale, Arthur, nella prima partita del ...

Esordio amaro per Lucaalle Next Gen Finals di Gedda. L'azzurro n.115 Atp, che ha affrontato il numero 36 del mondo e ... Arthur Fils, nella prima partita del girone si arrende in 5. Guarda ...

Jeddah, 28 nov. - (Adnkronos) - Inizio vincente per Flavio Cobolli alla sesta edizione delle Next Gen Atp Finals (due milioni di dollari di montepremi), che si sta disputando sul veloce indoor della K ...

Tennis, Luca Nardi esordio amaro al Next Gen. Il pesarese sconfitto dal favorito Fils in cinque set

PESARO Inizia con una sconfitta l'avventura del tennista pesarese Luca Nardi alla sesta edizione delle NextGen Atp Finals di Jeddah. Contro il favorito Arthur Fils, testa di serie ...