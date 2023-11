Napoli | Specchia | “Di Lorenzo può giocare a sinistra”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 28 novembre 2023) L’allenatore Paoloè stato ospite de “La Domenica Azzurra”, in onda ogni domenica alle 20.30 su OttoChannel, canale 16 del digitale terrestre. Queste in sintesi le parole dell’allenatore Paolo: “Mazzarri è stato un normalizzatore, ha messo le cose a posto ma ha anche avuto una grandissima opportunità. In questo è stato fortunato, anche, un pochino, nel battere l’Atalanta, ma ovviamente ne siamo felici e c’è stato un cambio di guardia rispetto a Garcia. A questa squadra, forte, bastava poco per tornare se stessa: si era assopita, ma non è affatto appagata dopo la vittoria dello scudetto. Parliamo di una squadra giovane, che ha ancora voglia di vincere. Il problema è stato l’allenatore. Per incidere su una squadra un tecnico deve avere carisma e credibilità, cosa che Garcia non ha avuto in questo, ...