Napoli | il Real Madrid prima dell’Inter | terapie e lavoro a parte per 3

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilaffronta ilin Champions Leaguedella sfida di campionato con l’Inter. La squadra di Mazzarri deve fare i conti con le condizioni non ottimali di tre azzurri: di seguito il report dell’ultimo allenamento DEFEZIONI – Ildi Walter Mazzarri domani affronterà ilnella penultima giornata della fase a gironi di Champions League. I Campioni d’Italia in carica domenica ospiteranno l’Inter in campionato ma il neo tecnico azzurro deve fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di Mario Rui, Lindstrom e Olivera. INFERMERIA – Secondo l’ultimo report pubblicato dal sito ufficiale del, nell’allenamento odierno della squadra Mario Rui ha svolto...