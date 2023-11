(Di martedì 28 novembre 2023) Ideldi Walter Mazzarri per la sfida di Champions League contro il. I dettagli Ilscende in campo domani alle 21 contro ilper la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Nessuna sorpresa, confermate ledegli infortunati Mario Rui, Lindstrom e Olivera. Portieri: Contini, Gollini, Meret, Idasiak.Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani.Centrocampoisti: Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski.Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin, Osimhen.

Atalanta-Napoli (sabato 25 novembre 2023 ore 18 : 00) : formazioni ufficiali - convocati - quote - pronostici. Il ritorno di Mazzarri sulla panchina degli azzurri

FOTO – Real Madrid-Napoli - i convocati di Ancelotti : out un big

Real Madrid - i convocati di Ancelotti in vista del match di Champions contro il Napoli

Napoli, i convocati per il Real Madrid: tre assenze

deldi Walter Mazzarri per la sfida di Champions League contro il Real Madrid. I dettagli Ilscende in campo domani alle 21 contro il Real Madrid per la quinta giornata della ...

Champions League / Real Madrid-Napoli, domani alle ore 21. I ... SSC Napoli

Domani Real Madrid-Napoli, i convocati di Ancelotti: tra i canterani anche Canizares e Zidane TUTTO mercato WEB

SKY - Real Madrid-Napoli, Modric out per affaticamento: la probabile formazione

Il Real Madrid ha già ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League ma contro il Napoli i Blancos hanno due risultati ... muscolare non preoccupa ma non sarà convocato.

Anche il Napoli multato dopo Bergamo

Non solo nerazzurri multati dopo il duello di sabato a Bergamo. 1.500 euro infatti anche al Napoli come sanzione “per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, ...