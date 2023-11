Napoli | Giovanni si arrende al tumore al cervello | muore a 27 anni dopo raccolta fondi

(Di martedì 28 novembre 2023) Non ce l’ha fattaLatteri. Il 27enne di Pianura ha perso la sua battaglia contro ilal. Inutile la mobilitazione del quartiere e della città di, che aveva organizzato una colletta per finanziare la sua operazione chirurgica. Pianura piangeLatteri, il 27enne sialalLo scorso L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Napoli in lutto - Giovanni muore a soli 11 anni : stamattina i funerali

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ammette l'omicidio e piange davanti al gip: "Sono affranto, voglio pagare tutto"

In questo modo l'avvocato difensoreCaruso avrebbe potuto guadagnare tempo per studiare ... l'Italia scende in piazza contro la violenza sulle donne Ultimo Aggiornamento Fotogallery -, ...

NAPOLI – Tragedia a Napoli nel quartiere di Pianura. E’ morto il 27enne Giovanni Latteri, che da mesi stava lottando contro un brutto male che lo aveva colpito al cervello.

Italo, dal 14 dicembre 4 nuovi collegamenti intermodali bus-treno dedicati alla Sicilia

Grazie ai servizi intermodali in connessione con Itabus, Italo aumenta la sua offerta per la Sicilia. Dal 14 dicembre, da 8 diventeranno 12 i collegamenti giornalieri dedicati all’isola: treno più bus ...