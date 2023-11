(Di martedì 28 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiVincere in casa dell’Atalanta e adesso andare al Bernabeu con il coraggio di provarci, sapendo che se anche perdi, poi basterà pareggiare con il Braga per qualificarsi. Ildiritrova forza e voglia alla vigilia del match contro il: sa di giocare contro una grande squadra, ma con tanti infortunati, e di poter tentare il colpo senza paura. Lo dice con coraggio proprio il nuovo tecnico azzurro: “L’obiettivo – spiega chiaramente – è di ritrovare il gioco bellissimo deldell’anno scorso. Siamo andati bene a Bergamo vincendo e ora ripartiamo da qui, poi non mi pongo limiti“.parla della stima reciproca con de Laurentiis, seduto ad ascoltare la sua conferenza stampa; manda complimenti a Luciano Spalletti e parla della sua ...

ADL cerca in Mazzarri nuova fiducia e amore per il Napoli

Napoli - segnali incoraggianti per Osimhen : c’è fiducia per l’Atalanta (Sky)

"Kvaratskhelia è un calciatore di altissimo livello, in un futuro non molto lontano si trasferirà al Real o al City"

Ora Kvara ha l'occasione per ringraziare il Madrid per l'attenzione e ilper la".

Napoli, fiducia Mazzarri: "Pronti per sfidare il Real Madrid" anteprima24.it

Real Madrid-Napoli, Ancelotti: "Felice per Mazzarri, cambiare dà motivazioni in più" Sky Sport

Tarallo: "Ho letto cose non vere su Gollini. Meret in campo con l'Inter"

Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, ha commentato a Radio Napoli Centrale la prova di Gollini a Bergamo contro l'Atalanta. Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un ...

Inter, Dumfries salta il Benfica ma sarà ok contro il Napoli. Recuperato Sanchez

Per l'olandese, comunque, nulla di preoccupante: a Napoli ci sarà. Grande attesa per le scelte in attacco, dove l'Inter dovrebbe dare fiducia a Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Ovviamente out ...