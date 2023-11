Napoli – Ancelotti consigliò un giocatore a De Laurentiis | ora è il preferito di Mazzarri

Ancelotti : 'Milan speciale per me - Real il club più importante. Nessuna vendetta con il Napoli. Su Kvara e Osimhen...'

VIDEO DIRETTA NM - Champions League, Napoli, l’allenamento pre Real Madrid a Castel Volturno

CASTEL VOLTURNO (CE) - Allenamento a Castel Volturno per il Napoli di Mazzarri alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Ecco le video dirette di "Napoli Magazine". Visua ...

Real Madrid-Napoli, Ancelotti teme Osimhen e Kvara: «Mazzarri un amico, può dare tanto alla squadra»

Per certificare il primo posto in classifica in Champions e per fare uno sgambetto alla sua ex. Carlo Ancelotti ritrova il Napoli, lo fa nel momento di massima difficoltà per il suo Real Madrid, con ...