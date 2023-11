Napoleon | gli storici odiano il film di Ridley Scott | ecco tutti gli errori che contiene

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 novembre 2023) Passiamo in rassegna glicontenuti inche sono stati rilevati daglipiù puntigliosi, particolarmente critici nei confronti dell'opera di. Gli oltre 78 milioni di incassi globali dinon placano le critiche degli, che continuano a fare le pulci aldiper via deglicontenuti nella pellicola. Le critiche a, che ricostruisce le gesta del condottiero francesee Bonaparte (Joaquin Phoenix) e l'amore per la prima moglie Giuseppina (Vanessa Kirby), sono state inaugurate dal trailer.ha invitato lo storico che aveva fatto le pulci al promo a farsi una vita, ma ...