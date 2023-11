MV Agusta LXP Orioli – il Luxury All Terrain

Leggi su modaemotorimagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) La MVLXP, il nuovo enduro di lusso, si presenta come un omaggio al campione Edi, legenda del motociclismo da enduro degli anni ’90 e vincitore della Parigi – Dakar per 3 volte. La nuova MV Augusta LXPsarà prodotta in una serie limitata di 500 esemplari, ognuno firmato personalmente dal campione. MVLXP– ilAllMV Augusta LXPun tributo al cmpione degli anni ’90 La scelta di Edicome testimonial della MV Augusta LXP è particolarmente significativa, Edi è stato il vincitore per quattro volte della Paris-Dakar, il rally per enduro più famoso al mondo. Il pilota friulano ha trionfando nel 1990 e nel 1994 con la Cagiva Elefant Lucky Explorer. ...