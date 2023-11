Musica | Intelligenza Artificiale e diritto d’autore | FIMI chiede chiarezza a Bruxelles

Leggi su funweek

(Di martedì 28 novembre 2023) La Federazione Industriale Italiana () si fa portavoce ain merito alla necessità di un chiaro regolamento europeo sull’(AI) generativa. Il CEO Enzo Mazza evidenzia, infatti, l’importanza di definire regole precise nell’ambito dell’AI Act. E a sostegno di tale posizione,che le piattaforme siano obbligate a fornire dettagli completi sulla registrazione dei contenuti utilizzati. L’obiettivo, prosegue Mazza, è “consentire alle parti legittimate di esercitare o far valere i propri diritti ai sensi deldell’UE, compreso il”. Logo da Ufficio Stampa E aggiunge: “Pensare di non regolamentare in maniera precisa gli obblighi di trasparenza per le piattaforme ...