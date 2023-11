Muore in palestra | indagini dei carabinieri

Leggi su anteprima24

Sono idella compagnia di Salerno ad indagare sul decesso di una persona all'interno dellaUp Level situata nella zona industriale di Salerno. Pare che l'uomo, 44 anni, abbia accusato un malore mentre si stava allenando. Per questo motivo si ipotizza come prima causa un possibile arresto cardiocircolatorio. All'interno dellaal momento dell'episodio c'erano diverse persone. Laè stata chiusa mentre ihanno effettuato i dovuti rilievi. Si attende sul posto l'arrivo del Medico Legale per l'autopsia esterna prima di liberare la salma.