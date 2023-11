Mourinho | 'Ecco chi è il più forte giocatore che ho visto esordire'

L'Inter sogna il triplete - Inzaghi come Mourinho? Ecco le quote

Serie A, i provvedimenti del Giudice Sportivo: due giornate a Foti

... vice allenatore della Roma di José, ha rimediato una squalifica di due giornate nel match contro l'Udinese.il comunicato del Giudice Sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea. ...

Mourinho impazzisce al gol di El Shaarawy: ecco chi ha abbracciato e perché Corriere dello Sport

VIDEO - Mourinho: "Ecco il giocatore più forte che ho fatto esordire" Il Romanista

Giudice Sportivo, nessun squalificato in serie A

Tutti bravi i giocatori della serie A, non per niente il Giudice Sportivo Mastrandrea non ha squalificato nessun giocatore. Squalifica invece per due giornate al vice di Josè ...

VIDEO - Mourinho: "Ecco il giocatore più forte che ho fatto esordire"

Lo Special One è stato ospite ad una serata dedicata a diversi clienti Sky Extra andata in scena qualche giorno fa nella Capitale ...