(Di martedì 28 novembre 2023), 28 nov. - (Adnkronos) - Maverickè il piùnella giornata disul circuito 'Ricardo Tormo' di. Lo spagnolo dell'Aprilia gira in 1'29"253 precedendo il sudafricano della Ktm Brad(1'29"281) e le Ducati di Marco Bezzecchi (1'29"346) e dello spagnolo Marc(1'29"424) all'esordio con la Rossa di Borgo Panigale del team Gresini. Undicesimo posto per il bicampione del mondo Francesco 'Pecco' Bagnaia con la Ducati ufficiale.

Motomondiale : Via libera Honda - Marquez su Ducati nei test di Valencia

Motomondiale : Via libera Honda - Marquez su Ducati nei test di Valencia

Motomondiale : lunedì prossimo a Valencia test Pirelli per Moto2 e Moto3

Test MotoGp a Valencia, brilla Marquez all'esordio su Ducati

Riflettori puntati su Marc Marquez neiMotoGP di Valencia: il pilota spagnolo dopo aver chiuso la sua lunga esperienza con la Honda, è sceso in pista per la prima volta in sella alla Ducati del team Gresini e le sensazioni sono state ...

MotoGP | Test Valencia: domani tutti in pista MotoGrandPrix.it

Motomondiale: test Valencia, Vinales il più veloce su Binder e Marquez 4°

Valencia, 28 nov. - (Adnkronos) - Maverick Vinales è il più veloce nella giornata di test sul circuito 'Ricardo Tormo' di Valencia. Lo spagnolo dell'Aprilia gira in 1'29"253 precedendo il sudafricano ...

MotoGP, Maverick Vinales chiude in vetta i Test di Valencia, 3° Bezzecchi davanti a Marquez, 11° Bagnaia

Si chiude con Maverick Vinales davanti a tutti il 2023 della MotoGP. Il pilota del team Aprilia, infatti, ha chiuso con il miglior tempo i test di fine stagione riservati alla MotoGP sul tracciato di ...