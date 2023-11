Quote Marquez Ducati: i bookie credono nel catalano campione MotoGP

MARQUEZ IN: LE QUOTE VINCENTE MONDIALE La curiosità di vedere Marquez in sella alla Rossa è tale che molti operatori hanno già rilasciato da tempo le quote per il mondiale piloti 2024: la ...

MotoGP, Martin: “Se Ducati non ha ancora visto il mio potenziale, non sarò mai in rosso” GPOne.com

Motomondiale: Ducati, il 15 dicembre a Bologna la festa per Bagnaia

Bologna, 28 nov. - (Adnkronos) - La Ducati festeggerà Francesco 'Pecco' Bagnaia e gli ... rispettivamente 2° e 3° nel Mondiale MotoGP, Alvaro Bautista (iridato nella Superbike) e Nicolò Bulega, ...

Nadia Padovani vede Marc Marquez in Gresini e pensa a Fausto: “So cosa direbbe oggi mio marito”

Marc Marquez debutta con il team Gresini nei test della MotoGP a Valencia e il pensiero della CEO Nadia Padovani va inevitabilmente al compianto ...