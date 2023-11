MotoGP | Luigi Dall’Igna | “Marquez non lo volevamo ma è un onore | Pecco non avrà problemi e potrà fare tris”

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) Mentre proseguono i test di fine stagione dellasul tracciato di Valencia, è già tempo di pensare al futuro in casa Ducati. La scuderia di Borgo Panigale sta dominando in lungo ed in largo questa era della classe regina e ne è ormai diventata il chiaro punto di riferimento. Peril punto della situazione sul momento in casa Ducati, non c’è persona più indicata di“Gigi”, direttore tecnico del team bolognese. Il “padre” della Desmosedici, inizia con un bilancio di un 2023 quasi irripetibile: “È stata una stagione incredibile, come i numeri, quindi siamo molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto. Siamo partiti molto bene fin dall’inizio, ma siamo riusciti ad evolvere ancora la moto in diverse aree. È stata anche una annata difficile, perché avevamo due ‘fratelli’ che lottavano per il titolo ...