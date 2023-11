MotoGP | Italia forte per i prossimi 5-6 anni | poi è allarme giovani Quasi tutti spagnoli | Pini e Lunetta le speranze?

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) Il motociclismono sta vivendo un periodo magico e può festeggiare giustamente i trionfi di Francesco Bagnaia ed il dominio della Ducati in, oltre agli ottimi risultati conquistati a fasi alterne nell’ultimo biennio sempre nella classe regina del Motomondiale dai vari Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, senza dimenticare altri due piloti competitivi in top class come Franco Morbidelli e Luca Marini (nuovo pilota ufficiale HRC al posto di Marc Marquez). Il futuro a medio termine sembra roseo per i colori azzurri ai massimi livelli del motociclismo globale, tuttavia guardando avanti in prospettiva la situazione potrebbe peggiorare. Al momento il Bel Paese può contare su due ottimi piloti (non fenomeni o potenziali crack come Fermin Aldeguer e Pedro Acosta) in Moto2, Tony Arbolino e Celestino Vietti, chiamati però ad un ...