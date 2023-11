MotoGP | i piloti iscritti al Mondiale 2024 Svelata l’entry list provvisoria | presenti 6 italiani

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) Quest’oggi, con i test di Valencia, comincia di fatto il. Nel frattempo sono state pubblicate le entryprovvisorie della prossima stagione per tutte le categorie del Moto, tra cui la classe regina. Nessuna sorpresa ovviamente dopo le ultime notizie di mercato relative al passaggio di Luca Marini in HRC e di Fabio Di Giannantonio sulla Ducati del Team Mooney VR46. Pecco Bagnaia si è confermato Campione del Mondo e potrà continuare a gareggiare con il numero 1 sul cupolino della sua Rossa, ma non mancano le novità in griglia rispetto al 2023. Spicca chiaramente l’addio di Marc Marquez alla Honda per raggiungere suo fratello Alex sulla Ducati del Team Gresini, mentre Franco Morbidelli ha lasciato la Yamaha per approdare in Pramac al fianco di Jorge Martin. Il nuovo ...