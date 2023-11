MotoGP | Davide Tardozzi | “Solo piccole novità in pista Pecco ha dettato la strada Marquez? Quel sorriso dice tutto”

Leggi su oasport

(Di martedì 28 novembre 2023) Procedono i test di fine stagione dellache si stanno disputando a Valencia (Spagna). La classe regina inizia i lavori in configurazione 2024 e gli spunti di interesse arrivano davvero a pioggia. Tra prototipi in vista della prossima stagione e cambi di casacca, le 7 ore sullaintitolata a Ricardo Tormo stanno assumendo enorme interesse. Per fare un po’ il punto della situazione all’interno del team Ducati Factory e, più nel complesso, pensando a largo raggio alla scuderia di Borgo Panigale, arrivano puntuali le parole del team principal. “Abbiamo portato alcune, ma una importante sì ed è il motore. Una evoluzione dilo del 2023. Ovviamente stiamo ancora lavorando e questa giornata sarà importante. Nelle ultime settimane ...