Morte Giulia Cecchettin | Filippo Turetta confessa | “Voglio pagare quel che sarà giusto”

Leggi su dilei

(Di martedì 28 novembre 2023)ha confermato quanto ammesso dopo l’arresto in Germania: ha ucciso, poi è fuggito, vagando in macchina fino a quando benzina e energie sono bastate. Lo ha fatto durante l’interrogatorio di garanzia, il primo dopo il suo ritorno in Italia, nel carcere di Montorio a Verona. Da quanto è emerso dalla mattinata del 28 novembre il 22enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso alcune dichiarazioni spontanee che hanno confermato le confessioni fatte alla polizia tedesca al momento dell’arresto. “Nonsottrarmi alle mie responsabilità”: le parole di“Sono affranto, dispiaciuto per la tragedia che ho causato“, queste le parole pronunciate danelle dichiarazioni spontanee rese ...