Montalto | al Padovani testimonianze | denunce e speranza per Giornata contro la violenza sulle donne

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 novembre 2023), 28 novembre 2023 – Domenica 26 novembre, presso il teatro comunale Lea, si è svolta lainternazionalela. Un evento che l’amministrazione comunale ha voluto organizzare con la collaborazione di psicoterapeuti che sono intervenuti per spiegare, grazie anche alle numeroselette, quali sono atteggiamenti, situazione e sensazioni che ruotano intorno al concetto ampio di. Unache si manifesta fisica, sessuale, psicologica ed economica e non conosce confini geografici, età, classe sociale o livello di istruzione. È radicata in profonde disuguaglianze di potere tra uomini e, insieme a norme culturali dannose e ...