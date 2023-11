(Di martedì 28 novembre 2023) La Presidente della BCE Christinelancia un secondo avvertimento nel giro di pochi giorni:potrebbe risalire ed inon caleranno finché resterà al di sopra del 2%. Affermazioni che erano in qualche modo state già digerite dai mercati, che non hanno mostrato scossoni ed hanno chiuso in modesto ribasso. L’economia è debole Nel corso della sua audizione trimestrale all’Europarlamento,ha confermato che “l’attività economica dell’area euro ha ristagnato negli ultimi trimestri ed è probabile che resti debole per il resto dell’anno“. La numero uno della BCE ha poi agigunto che “mentre le prospettive di medio termine restano sottotono, l’economia è orientata rafforzarsi nuovamente negli anni a venire conche calerà ulteriormente, i redditi reali delle famiglie ...

La guerra contro l’inflazione non è finita. Il monito di Lagarde

La guerra contro l'inflazione non è finita. Il monito di Lagarde

Tutto ciò premesso,è stata ascoltata in audizione dinnanzi al Parlamento europeo, per dettare una sorta di linea. Condita da più in dubbio. Nel suo discorso introduttivoha chiarito ...

La guerra contro l'inflazione non è finita. Il monito di Lagarde Formiche.net

Monito di Lagarde: “L’inflazione risalirà”. Tassi fermi fino in fondo QuiFinanza

La guerra contro l’inflazione non è finita. Il monito di Lagarde

Anche per Christine Lagarde è tempo di prendere carta e penna e abbozzare quella che potrebbe essere un’agenda per il 2024. L’anno che si sta per chiudere ha sancito il ritorno del costo del denaro su ...

Christine Lagarde l’aveva detto: “Attenzione alle criptovalute”. Ma il figlio ha perso quasi tutto

Anche nelle migliori famiglie. Circola una chicca, passata per lo più sotto traccia ma molto carina. Venerdì, a Francoforte, la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha ammesso che ...