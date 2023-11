(Di martedì 28 novembre 2023) Mosca, 28 nov. (Adnkronos) - Diversediche si trovano nella Striscia die in Egitto sono indi. Lo ha detto a RT la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria, precisando che si tratta di "un numero significativo. Diversedi nostririmangono nel territorio della Striscia di, altri hanno già attraversato la frontiera e stanno aspettando l'evacuazione in Egitto". Laha sottolineato che nella Striscia dii servizi internet e di comunicazione sono inattivi da qualche tempo. "Molte persone che volevano lasciare la Striscia dinon sono riuscite nemmeno a comunicarlo", ha ...

Rilasciati ancora 14 ostaggi + 3. "Non ci hanno torturato, ma non ci davano da mangiare"

Questo lavoro continuerà", ha continuato. "In omaggio agli sforzi del presidente Vladimir ... Venerdì sera,di palestinesi avevano scandito "Siamo i tuoi uomini, Deif" o "Vogliamo ...

Mo: Zakharova, 'centinaia di cittadini russi in attesa di essere evacuati da Gaza' La Gazzetta del Mezzogiorno

Ultimo'ora: Mo: Zakharova, 'centinaia di cittadini russi in attesa di ... La Svolta

Mo: Zakharova, 'centinaia di cittadini russi in attesa di essere evacuati da Gaza'

Mosca, 28 nov. (Adnkronos) - Diverse centinaia di russi che si trovano nella Striscia di Gaza e in Egitto sono in attesa di essere evacuati. Lo ha detto a RT la portavoce del ministero degli Esteri ru ...

Meteo: in Lombardia nuvole e precipitazioni fino a venerdì

Milano, 28 nov.(Adnkronos) – In Lombardia correnti settentrionali in quota determinano giornate prevalentemente soleggiate e ventose, a tutte le quote. Il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia ...