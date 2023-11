Mo | Idf uccide 2 ragazzi palestinesi in Cisgiordania

(Di martedì 28 novembre 2023) Ramallah, 28 nov. (Adnkronos) - L'Idf ha ucciso duein. Lo rende noto Defense for Children International-Palestine (Dcip), che ha identificato i duecome Malek Majed Abdelfattah Daghra, 17 anni, e Amr Ahmad Jamil Abu Wahdan, 14 anni. Daghra è stato colpito quattro volte durante un raid militare israeliano a Kafr Ein, a nord-ovest di Ramallah, ha detto il gruppo per i diritti dei bambini, afferma il gruppo umanitario, aggiungendo che Wahdan è stato colpito al petto dalle forze israeliane nel villaggio di Tayasir, a est di Tubas, nel nord della. Sessantadue bambinisono stati uccisi indal 7 ottobre, portando il totale a 102 dall'inizio dell'anno, ha affermato il Dcip.

