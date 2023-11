Misteriosa polmonite in Cina | cosa si sa e quali sono i dati dell’OMS

(Di martedì 28 novembre 2023) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha affermato di aver vistoprovenienti dalla, questi ultimi indicano che il picco delle malattie respiratorie è dovuto alla ripresa delle infezioni comuni dopo i lunghi blocchi totali del paese. Funzionari sanitari cinesi affermano che l’epidemia che sta “travolgendo” alcuni ospedali e spingendo gli istituti scolastici alla chiusura è il risultato di un mix di infezioni causate da mycoplasma pneumoniae, RSV, adenovirus e influenza. Scopriamo tutto nelle righe a seguire. Credit foto: OMS Come riportato dal Daily Mail, i media locali hanno riferito all’inizio della settimana che gli ospedali di Pechino e 500 miglia a nord-est di Liaoning erano “sopraffatti da bambini malati” con sintomi insoliti che includevano infiammazione ai polmoni e febbre alta ma nessuna tosse. La situazione ha suscitato un ...

Polmonite misteriosa tra bambini in Cina - da Bassetti a Gismondo : cosa dicono esperti

Polmonite misteriosa nei bambini in Cina - Pregliasco : “Le ipotesi possono essere diverse”

Polmonite misteriosa in Cina - l’Oms suggerisce : “Mascherine e distanziamento sociale”

Polmoniti nei bambini, dopo l'allarme in Cina registrato aumento dei casi anche in Francia

... che ha diffuso su X video e post di ospedali intasati, potrebbe trattarsi di "ambulante" L'ALLARME DI PROMED Molte metropoli cinesi sono in allarme per via di unache ...

In Cina boom di polmoniti nei bimbi, l'Oms chiede informazioni Avvenire

Epidemia di polmonite misteriosa in Cina, Pregliasco a Fanpage.it ... Fanpage.it

Polmonite nei bimbi, picco contagi in Europa: rischio nuova pandemia «Batterio pericoloso come un virus»

Quanto deve preoccupare il boom di infezioni respiratorie e di polmoniti in Cina e i patogeni elencati dalle autorità sanitarie del gigante asiatico come responsabili di questo ...

Polmoniti sospette nei bambini, che cos’è il mycoplasma pneumonia

Sarebbe il mycoplasma pneumonia il batterio responsabile delle polmoniti anomale che hanno colpito i bambini in Cina e, ora, anche in Francia dove si sono registrati il 44% degli accessi al pronto ...