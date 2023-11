(Di martedì 28 novembre 2023)Rossetti ha lasciato in direttaBrunetti. Dopo il faccia a faccia Alfonso Signorini, come era prevedibile, ha invitato la ragazza ad entrareCasa del Grande Fratello.ilsu: “Vi!” “L’amore per Perla c’è, lo vedono tutti. Per rispetto di me stessa faccio ottocento passi indietro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Mirko vuota il sacco, retroscena su Greta: "Vi dico tutto, ecco cosa faceva!', scoop nella notte

Greta Rossetti ha lasciato in direttaBrunetti . Dopo il faccia a faccia Alfonso Signorini, come era prevedibile, ha invitato la ragazza ad entrare nella Casa del Grande Fratello .il sacco, retroscena su Greta: "Vi dico tutto!" 'L'amore per Perla c'è, lo vedono tutti. Per rispetto di me stessa faccio ottocento passi indietro e per me finisce qua la relazione' , ha ...

Il Monza pareggia a Cagliari, arriva la prima rete di Mirko Maric in serie A! MBNews

LETTI PER VOI “Rina Rinella”, Quando l’immaginario parte dal reale PerugiaToday

Il Monza pareggia a Cagliari, arriva la prima rete di Mirko Maric in serie A!

I biancorossi, ancora una volta, recuperano da una situazione di svantaggio. I sardi, autori di un grande primo tempo, avevano trovato la rete con Dossena. Nella ripresa il gol del croato e due traver ...

Addio a Fernando Baldassarri: la città piange un pezzo di storia

San Benedetto piange la scomparsa di uno dei commercianti storici nel campo dell’ottica che per decenni ha servito migliaia di cittadini. All’età di 82 anni è venuto a mancare Fernando Baldassarri, ti ...