Minaccia sull’Italia dalla Corea del Nord | “Un nostro satellite spia su Roma e su altri obiettivi”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 novembre 2023) Anche la città difigurerebbe nelle immagini riprese dalno lanciato in orbita la settimana scorsa. Ad annunciarlo sono state le autoritàne, secondo cui le immagini – in cui figurano la Casa Bianca, il Pentagono edstatunitensi – sono state messe a disposizione del leaderno. “Sulla scrivania di Kim Jong Un i dati fotografici di” “Kim Jong Un ha ricevuto…il rapporto sui dati fotografici della città italiana di, della base aerea di Anderson a Guam (Oceano Pacifico) della base navale di Norfolk, del cantiere navale di Newport News e di un aeroporto (tutti in Virginia) e...