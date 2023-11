Milano | incendio in un appartamento | abitanti evacuati | alcuni intossicati

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023), 28 nov.(Adnkronos) - Cinque squadre dei vigili del fuoco disono al lavoro con 25 uomini per undivampato poco fa in unal primo piano di una palazzina di via Alessandro Paravia 77. Alcune persone sono state evacuate, altre risultano intossicate.