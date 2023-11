Milano - tentato omicidio in corso Como - 21enne accoltellato 8 volte ad addome e schiena - ha un polmone collassato - arrestati tre minorenni

Accoltellato alla Biblioteca degli Alberi a Milano : arrestati 4 giovani per tentato omicidio. Due sono minorenni

Tentato femminicidio nel Milanese, marito accoltella moglie davanti al figlio: arrestato

... comune della prima cerchia dell'hinterland di. La donna è sopravvissuta ai numerosi fendenti che l'hanno colpita a braccia, gambe e al volto. Un'aggressione avvenuta davanti a figlio di quasi ...

Milano, accoltella la moglie davanti al figlio di 4 anni: arrestato Sky Tg24

Rozzano, accoltella la moglie davanti al figlio di quattro anni ... IL GIORNO

Milano, accoltella la moglie davanti al figlio di 4 anni: arrestato

Immediatamente è stata trasportata all'ospedale San Carlo di Milano e non risulta essere in pericolo di vita. Il marito è stato arrestato per tentato omicidio e accompagnato a San Vittore.

Milano, donna accoltellata dal marito a Rozzano: l’aggressione davanti al figlio di 3 anni

Tentato femminicidio a Rozzano, in provincia di Milano, dove una donna di 39 anni è stata accoltellata dal marito. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio del 27 novembre 2023 in un appartamento in ...