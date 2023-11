Milan | Scaroni | “Preoccupato per il futuro della Serie A Ibra? Lo attendiamo a braccia aperte”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Intervenuto a margine dell’evento “RCS Sport Industry Talk”, il presidente del, Paolo, ha parlatosituazione finanziaria e sportiva del club, ma non solo: “Ilè messo bene, abbiamo chiuso il bilancio in utile dopo tanti anni, abbiamo avuto risultati sportivi accettabili quindi sul frontesono contento. Sul fronte del calcio italiano e sulA sono più: sui diritti tv nazionali le cose si sono concluse in maniera accettabile, mentre sui diritti tv internazionali non riusciamo ancora a ottenere quanto vogliamo”. “Noi incassiamo 200 milioni – ha proseguito -, la Premier League 2,2 miliardi. Ogni volta mi preoccupa vedere provvedimenti di legge che invece di facilitare la nostra ...