(Di martedì 28 novembre 2023) Le parole di Paolo, presidente del, a Mediaset prima della sfida con il Borussia Dortmund. "Ildeve essere sempre in...

Milan-Borussia Dortmund - Scaroni : “Ho chiesto un regalone per il mio compleanno”

Milan - Scaroni : «Essere in Champions è l’obiettivo Milan. Ibrahimovic? Credo venga stasera…»

Milan, Scaroni: 'Champions obiettivo minimo, ho chiesto un regalo a Furlani. Ibra Sarà seduto vicino a Cardinale...'

Commenta per primo Le parole di Paolo, presidente del, a Mediaset prima della sfida con il Borussia Dortmund. ' Ildeve essere sempre in Champions League, questo è il nostro obiettivo minimo. Io sono ancora in ansia, ...

Scaroni: "L'obiettivo minimo del Milan è andare ogni anno in Champions" Milan News

Ibrahimovic torna al Milan Annuncio in diretta di Scaroni

Il Milan è pronto a scendere in campo contro il Borussia Dortmund, fra ospiti d'onore sugli spalti e vecchie conoscenze ...

Scaroni a Mediaset: «Champions obiettivo minimo. Ibrahimovic e calciomercato: ecco cosa succede»

Paolo Scaroni ha parlato a Mediaset per analizzare il match di Champions League Milan Borussia Dortmund. Le dichiarazioni nel pre-partita. MILAN BORUSSIA – «Il Milan deve essere sempre in Champions ...