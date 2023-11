Milan | questa sera con il Borussia la vittoria è d’obbligo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 novembre 2023) Ilscende in campocontro ilDortmund a San Siro: in un girone ancora aperto, laIlscende in campo a San Siro contro ilDortmund con l’obbligo di vincere. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri non possono fare troppi calcoli sta: nonostante un girone molto equilibrato, il percorso netto più rapido passa per i tre punti in casa contro i tedeschi e porta in dote 9.6 milioni per il mercato di gennaio. Orfani di Leao, ilsi affida a un Chukwueze in crescita in tandem con Pulisic. A centrocampo tornerà titolare Loftus-Cheek e con lui Adli, favorito su Krunic per una maglia da ...